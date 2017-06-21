Bayram alışverişi yapanlara silahlı saldırı!

Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Şoför Ali Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 şahıs alışveriş yoğunluğunun yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasına rastgele av tüfeği ve tabanca ile ateş etti.

Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet eden Zekeriya Melikşah, Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu isimli 5 kişi yaralandı.