Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayraktar'ın büyük başarısı

Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların yeni seri akıllı mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerinde hedefler santimetre hassasiyetinde vuruldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:06
Bayraktar'ın büyük başarısı

Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.

Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu.

2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı. Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip, üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi.

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-L ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıladı.

Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesiyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:06
  1. Türkiye
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  4. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
    1. Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
    2. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    3. Ganalı yıldız 10 kilo zeytinyağı..
    4. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    5. Resmi plakalı araçların denetimi..
    6. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    8. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    9. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    10. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    11. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    12. Pasinler’de orman yangını
    13. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    14. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    15. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    16. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    17. Emekliye zam planı
    18. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    19. FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla..
    20. Hakkari'den acı haber! 1 şehit...
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi