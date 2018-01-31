Bayraktar'dan Kızılelmalı TB2 paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı ve bugün 11. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı tüm kararlılıkla devam ediyor.

TSK, bugüne kadar 649 teröristi etkisiz hale getirirken çok sayıda terör yuvasını da yerle bir etti. Harekatta terör yuvalarının yerle bir edilmesinde kullanılan mühimmatların yüzde 78'i yerli üretim olması dikkatleri çekiyor.

Teröristlerle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında olduğu gibi Afrin harekatında da Baykar Makina'nın ürettiği yerli üretim olan silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA-SİHA) etkili bir şekilde kullanılıyor.

Kızılelma ve Yörük Ana imzası

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı Kızılelma ve Yörük Ana imzalı TB 2 SİHA fotoğraflarıyla "Mehmetçiğimizin yanında, milletimizin hizmetinde... Bayraktar TB2 SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının imzasıyla..." ifadelerini paylaştı.