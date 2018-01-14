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Bayraktar: Çiğ sütte herkesin kazanacağı bir ortam şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ sütte herkesin kazanacağı ortamın sağlanmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

14 Ocak 2018 Pazar 13:06
Bayraktar: Çiğ sütte herkesin kazanacağı bir ortam şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin çiğ süt fiyatından memnun olmadığını belirterek, çiğ sütte herkesin kazanacağı ortamın sağlanmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, sanayiye aktarılan inek sütü miktarının 2017 yılının 8 ayında gerilediğini, son 3 aydaki artışa rağmen 11 aylık dönemde 2016 yılının altında kaldığını ifade etti.

Kasımda sanayiye aktarılan inek sütü miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 750 bin tona yükseldiğini, ocak-kasım döneminde ise yüzde 2,1 azalarak 8 milyon 299 bin tona gerilediğini aktaran Bayraktar, "Üretici çiğ süt fiyatından memnun değil. Çiğ sütte herkesin kazanacağı ve memnun olacağı bir ortam şart. Sütte istikrar, ette istikrar anlamına geliyor. Buna yönelik tedbirler alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, geçen yıl haziran itibarıyla artışını sürdüren süt ve süt ürünleri ihracatının kasımda yüzde 8,2 azalarak 21,5 milyon dolara gerilediğine, buna rağmen ocak-kasım döneminde yüzde 4,3 artışla 308,3 milyon dolara yükseldiğine işaret etti.

Avrupa Birliği'nde çiftlik çıkışı çiğ sütün litre fiyatının 12 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası satış kuruyla 1 lira 73 kuruş olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Süt fiyatı Avusturya, Hollanda ve İrlanda’da litrede 1 lira 92 kuruş, Almanya ve Yunanistan’da litrede 1 lira 82 kuruş, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Lüksemburg’da litrede 1 lira 78 kuruş, Portekiz’de litrede 1 lira 41 kuruştur. AB'nin en düşüğü olan bu fiyatlar bile ülkemizdeki süt fiyatından yüksektir. Çiğ sütten üreticinin eline 2014 Temmuz ayında 1 lira 15 kuruş geçerken, bugün itibarıyla 1 lira 28 kuruşa çıkmıştır. Fakat hala 1 liradan süt satan üreticilerimiz de bulunmaktadır. Süt/yem paritesinin 1,5 olması gerektiğini uzmanlar da dile getiriyor. Bu durumda, üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatı 1 lira 69 kuruş olmalıdır. 16 Ocak'ta yapılacak fiyat belirleme toplantısında bu yönde bir fiyat belirlenmelidir. Soğutulmuş süte litre başına verilen 8 kuruşluk destek, 4 kuruşa, çiftlik sütüne verilen 4 kuruşluk destek ise 3 kuruşa indirilmiştir. Üreticinin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bu karar yeniden gözden geçirilmelidir."

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:06
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