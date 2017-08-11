Bayraklı’dan Polonya kütüphanelerine ziyaret

Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nin girişimiyle başlatılan “Herkes İçin Kütüphane" projesi kapsamında çalışmaları başarılı görülen belediye kütüphanelerinden 40 kişiye yurtdışı ziyareti fırsatı sağlandı. İki grup halinde gerçekleştirilen bu faaliyet kapsamında Polonya’daki yerel yönetimlere bağlı çeşitli kütüphaneler ziyaret edildi. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Kütüphanelerinden de 6 kişilik ekip katıldı. Ekip, ziyaret sonrası Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı makamında ziyaret ederek izlenimlerini paylaştı.

"Çok iyi durumdayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’nın kütüphanelerinin teknik donanımlarının yükseltilerek, teknoloji üssü haline geldiğini ve herkesimden vatandaş tarafından kullanıldığını belirterek, “Kütüphane alanında yaptığımız çalışmalar bu alanda faaliyet gösterenler kurumlar tarafından takdir görüyor. Arkadaşlarımız yurt dışında kütüphaneleri gezdi. Orada yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı. Bayraklı kütüphanelerinin çok iyi durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bayraklı’da açtığımız 15 kütüphanemiz de birer cazibe merkezi haline geldi. 7’den 70’e herkes kütüphanelerimizden yararlanıyor. Sadece kitap alıp okumak veya değiştirmek için değil, çeşitli seminerler, söyleşiler ve etkinliklerle kütüphanelerimiz kullanılıyor. Herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.