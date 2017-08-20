Bayraklı’da güvenli ve konforlu kız öğrenci yurdu

Bayraklı Belediyesi, kent dışından gelen kız öğrencilerin barınma sorununu 2011’de Mansuroğlu Mahallesinde hizmete soktuğu Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’yla çözüyor. Öğrencilerin ekonomik fiyatlardan yararlandığı yurtta kayıtlar başladı. Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda iki, dört ve altı kişilik odalarda her öğrenci için kişisel eşyalarını koyabileceği dolaplar, banyo ve tuvalet bulunuyor. Öğrenciler yurtlarında sabah kahvaltısı yaparak okullarına gidiyor. Ayrıca yurdun içinde bulunan spor merkezinde spor yapabiliyor. Etüt odası

da bulunan yurtta öğrencilerin ders çalışırken ulaşmak istedikleri kaynaklar için bilgisayar, internet ve kütüphane yer alıyor. Yurtta 24 saat güvenlik bulunuyor.

"Kendi evleri gibi"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 6 yıl önce hizmete giren kız öğrenci yurdundan yüzlerce öğrencinin faydalandığını söyledi. Karabağ, “İl dışından İzmir’e okumak için gelen kız çocuklarının aileleri evlatlarını yurdumuza gönül rahatlığıyla bırakıyor. Burada ev ortamı var. 24 saat güvenliğimiz var. Her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Atatürk ve cumhuriyet ilkelerine bağlı çocukların yetişmesi için eğitime olan desteğimiz bundan sonra da sürecek” dedi.