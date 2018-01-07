“Bayrak Şairi Arif Nihat Asya vefatının yıldönümünde anıldı”

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya, ölümünün 43. Yılında Bağcılar’da anıldı. Arif Nihat Asya İlkokulu tarafından Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen tören şehitler için saygı duruşu ve öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Bizim 15 Temmuz’da yaptığımızı şairimiz kendi yaşadığı dönemde yaptı”

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Büyük bir şairimizi, hocamızı, yazarımızı anıyoruz. Osmanlının son döneminde cumhuriyetin ilk yıllarında birçok savrulmalar meydana gelmişti. Ama o dönemde savrulmayıp kendini bu vatana adayan ve bu uğurda bedel ödeyen bir yazarımızla karşı karşıyayız. Bizim 15 Temmuz’da ayaklarımızı sabit kılıp vatan için can verip bu vatanı böldürmediğimiz duruşun bir benzerini de bu büyüklerimiz kendi yaşadıkları dönemde yaptı. Şairimizin de şiirinde belirtiği gibi bayrağımızın kıymetini bilelim. Bayrağı olmayanlar bayramlarını yapamıyorlar. Bu bayrak halen gölgesinde milletleri misafir ediyor” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “Son derece önemli şairlerden biri olan Arif Nihat Asya’yı anıyoruz. Biz eğitimcilerin en önemli görevlerinden biri yeni yetişen nesilleri bu ülkenin değerleriyle buluşturmak. Arif Nihat Asya’yı iyi tanımak ve bilmek gerekir. Öğrencilerimizin de şairimizin fikir ve düşüncelerini bileceklerini ve hayatlarına da uygulayacaklarını umut ediyorum” diye konuştu.

“Mehteran grubu ‘Fetih Marşı’nı okudu”

Protokol konuşmalarının ardından davetlilere Arif Nihat Asya’nın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Programın devamında şairin en çok bilinen eserleri öğrenciler tarafından farklı şekillerde seslendirdi. Sahneye ilk olarak şairin en çok bilinen Bayrak Şiiri’ni kaleme alışını anlatan tiyatro oyunu konuldu. Tiyatro oyununun sonunda koro halinde Bayrak Şiiri okundu.

Daha sonra ise sahneye çıkan minik semazenler “Uyuyor musun?” şiirini, mehteran grubu ise “Fetih Marşı”nı seslendirdi. Çocukların performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü de Özkan Boyaca da “Dua” şirini okudu.

Anma programına Arif Nihat Asya İlkokulu müdürü Mehmet Aydemir, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları da katıldı.