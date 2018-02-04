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Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!

TSK, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına bayrak astırılmadığına dair haberlerle ilgili yaptığı açıklamada "İzmir şehidimizin evinin karşısında yer alan NATO Komutanlığına bayrak astırılmadığı yönündeki haberler doğruyu yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

04 Şubat 2018 Pazar 16:22
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına bayrak astırılmadığına dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bazı basın yayın organlarında, Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Karargahına bayrak astırılmadığına dair haberler yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayraklar asılmış ve halen de asılı durumda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:22
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu
  3. NATO
  4. NATO Karargahı

YORUM YAZ

  • SahonSahon11 dk önce
    Izmır nato komutanı sakin haa sesini bile çıkartmasın .zaten gerginiz. ABD denen terörist devletinin tüm hıncıbu komutandan çıkar haberiniz ola.
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