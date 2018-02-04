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Teröristlerden temizlenen yerlerde ABD bayrakları bulundu

Afrin’de Mehmetçiğin temizlediği Bülbül beldesindeki PKK/YPG'nin sözde karargahından ABD bayrakları çıktı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri ve sözde Kürdistan haritasıyla adeta bir ‘kamu kurumu’ görüntüsü verilen yer hainlerden temizlendi.

04 Şubat 2018 Pazar 07:34
Teröristlerden temizlenen yerlerde ABD bayrakları bulundu

Kahraman Mehmetçik ve ÖSO’nun teröristlerden temizlediği Bülbül beldesindeki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı. Duvarlarında sözde Kürdistan haritasıyla teröristbaşı Öcalan’ın resimleri bulunan karargahta PKK’lıların, Türk birlikleri gelmeden önce aceleyle toparlanıp kaçtıkları, ABD bayrağını ise bir köşeye saklamaya çalıştıkları görüldü. Türkiye’yi güneyden kuşatma projesi olan ‘terör koridoru’ projesi için PKK’yı 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu cephaneyle teçhiz eden ABD’nin örgüte yolladığı bayrak skandalı, bir Mehmetçiğin bölgeden yolladığı video kaydıyla ortaya serildi. Örgüt tarafından adeta bir ‘kamu binası’ hüviyetine büründürülen karargah, PKK-PYD-ABD birlikteliğinin son ifşası oldu.

ASKER TEK TEK ANLATTI

Merkez ve çevre köyleri PKK’dan tamamen temizlenen 10 bin nüfuslu Bülbül’de keşif yapan askerler, örgüt karargahına baskın anlarını saniye saniye kayda geçirdi. Binada yapılan keşfi bir ÖSO mensubuna kaydettiren Türk askeri, “Girilmez denilen Bülbül’deyiz. Burası Bülbül, ‘bizim PKK ile işimiz yok’ diyenlere bakın. Avrupa’nın sağladığı imkanlara bakın; bildiğin devlet kurmuşlar. ‘Bizim PKK ile işimiz yok’ diyenler: Bunlar PKK ile ilişkinin ispatıdır. Burası neresi? Burası Bülbül” diye seslenerek teröristbaşı Öcalan posterlerini ve PKK paçavralarını yere indirdi. Yanındaki askerler de bu sırada, “Herkes görsün, bilsin; bundan sonra hiçbir paçavra parçasını asamayacaksınız” derken, ÖSO mensupları da ‘Allah-u Ekber’ nidalarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör koridoru projesinin mimarı ABD’yi, Afrin’e harekât öncesi net ifadelerle uyarmış ve “Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki, o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım” demişti. PKK işgalindeki bölgelere operasyonlar yoğunlaştıkça terörist üniforması giyen yabancılar, örgüt karargahlarında ABD bayrakları ya da Amerikalı asker kamuflajı giymiş terörist manzaraları şaşırtıcı olmayacak.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 07:34
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  2. bülbül beldesi
  3. YPG
  4. Afrin

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