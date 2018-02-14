'Bayrağın rengi siyah olsun' istedi! Böyle cevap aldı...

TBMM Dilekçe Komisyonu'na verdiği dilekçeyi okuyan Mol, al bayrağın uzun zamandır düşmana korku vermediğini öne sürüp siyahla değiştirilmesini istedi. Mol’un dilekçesini işleme alan komisyon şu cevabı verdi:

TEKLİF EDİLEMEZ

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti hükümlerinin düzenlendiği III’üncü maddesi ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır’ hükümlerini havi olup, değiştirilemeyecek hükümlerin düzenlendiği IV’üncü maddesi ise ‘Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde dilekçe hakkında Komisyonumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır”