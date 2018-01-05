Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain şeytanlığını böyle anlattı!

Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle skandal bir röportaj yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:06

Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cü hainlerle rezil bir röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu bir vatan haini FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

FETÖ'cülerin bu aşağılık yöntemi sosyal medyada ''şeytan bunlara gıpta ediyordur'' yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:06
  1. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    1. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    2. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
    3. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
    4. Elmander, Türkiye'ye geliyor
    5. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
    6. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
    7. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
    8. İlk kez böyle korundu... Görenler..
    9. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
    10. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
    12. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
    13. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
    14. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
    15. İstanbul'da neler oluyor?
    16. Pakistan: ABD başarısızlıklarını bize..
    17. Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain..
    18. Lice'de toprağa gömülü patlayıcı ele..
    19. E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip
    20. Otobüs yolcularının valizinden 512..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...