Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain şeytanlığını böyle anlattı!

Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cü hainlerle rezil bir röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu bir vatan haini FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

FETÖ'cülerin bu aşağılık yöntemi sosyal medyada ''şeytan bunlara gıpta ediyordur'' yorumlarına neden oldu.