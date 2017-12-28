Bayrağımız da fikrimiz de bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun üçüncü durağı Tunus’ta da büyük bir ilgi gördü. Tarihi Kartaca Sarayı’nda Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından karşılandı. Erdoğan’a, es-Sibsi tarafından devlet nişanı da takdim edildi. Erdoğan, ortak basın toplantısında, “Birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi çok açık, net ortaya koyuyor. Demek ki ‘tek bayrak’, böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun”dedi.



“KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ”



Filistin’e de değinen Erdoğan, “Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir; ‘Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.’ Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez” dedi.



“ESED TERÖRİSTTİR”



Erdoğan, Suriye konusunda ise sert konuştu: “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisinin başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.”



SİBSİ: TÜRKİYE BİZİ BİRLEŞTİRDİ



Es-Sibsi de şöyle konuştu: “Bakın bayraklarımız bile aynı. Tek bayrağımız var. İlişkilerimizin iyi şekilde geliştiğini görmekteyiz. İstanbul’daki zirveyle İslam ülkeleri birleşmiştir. BM’deki oylamada bunu gördük.”