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Ekonomide günün özeti - 3 Kasım 2017
Her vites değiştirdiğinde kendinden geçen amca
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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Dünyada 3 milyondan fazla 'vatansız' var
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Doların ateşi yükseldi
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan yeni açıklamada 'Söylenenleri daha iyi anlıyor. uyku hali devam ediyor' denildi.
03 Kasım 2017 Cuma 18:23
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 18:23
Deniz Baykal
deniz baykal'ın sağlık durumu
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