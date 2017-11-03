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Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan yeni açıklamada 'Söylenenleri daha iyi anlıyor. uyku hali devam ediyor' denildi.

03 Kasım 2017 Cuma 18:23
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 18:23
  1. Deniz Baykal
  2. deniz baykal'ın sağlık durumu
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