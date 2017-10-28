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Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

Hastanede tedavi gören Deniz Baykal’ın doktoru Erkan İbiş’ten yeni açıklama geldi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:03
Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

Hastanede tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Erkan İbiş, "Yavaş yavaş komadan çıkıyor" dedi.

YAVAŞ YAVAŞ KOMADAN ÇIKIYOR

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Rektör İbiş, İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesindeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Deniz Baykal yavaş yavaş komadan çıkıyor. İyileşme sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz.''

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:03
  1. Deniz Baykal
  2. Erkan İbiş
  3. Deniz baykal'ın son durumu
  4. sağlık durumu
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