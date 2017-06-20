Baykal'dan yürüyüş açıklaması!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı.

BAYKAL YÜRÜYÜŞ HAKKINDA KONUŞTU

Bu yürüyüşe şu ana kadar katılmayan Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden Eski Genel Başkan Deniz Baykal bugün açıklama yaptı.

Baykal açıklamasında; "O yürüyüşün içinde yer almamış fakat o yürüyüşün düşüncesini paylaşan milyonlarca insan var ben de o insanlardan biriyim" dedi.