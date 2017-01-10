Baykal'dan anlamsız 'yeni anayasa' çıkışı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişiklik teklifinin alelacele, telaşla hazırlanmış, hukuki ve siyasal olgunlaşmaktan uzak bir sipariş proje olduğunu iddia ederek"Türkiye'ye sahip çıkmak için için geldim.'' açıklamasında bulundu.

Baykal'dan anlamsız 'yeni anayasa' çıkışı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 00:11
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Meclisin, anayasa değişiklik teklifinin konuşulduğu tarihi bir toplantı yaptığını iddia eden Baykal, kürsüye kimseyi suçlamak, karalamak ya da günlük siyaset yapmak için gelmediğini vurguladı.

BAYKAL PANİĞE KAPILDI

Baykal, "Türkiye'ye sahip çıkmak için için geldim. 'Buna ihtiyaç mı var?' derseniz, evet, buna ihtiyaç var. 'Bu sana mı düşer?' derseniz, hepimize düşer, evet, bana da düşer. Buraya seçilerek gelmiş siz milletvekilleri gibi ben de bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş bir kişi olarak milletime karşı bu noktada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Madalyası'yla onurlandırılmış bir istiklal gazisinin oğlu olarak, babamın helalliğini kazanabilmek için burada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Belki bir daha böyle bir şans hiçbirimiz için olmayacaktır." diye konuştu.

 
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