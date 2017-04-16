Baykal: Türkiye sınav veriyor

CHP eski Lideri Deniz Baykal, saat 11.00'de nüfusa kayıtlı olduğu Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda 1018 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Baykal'a eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, torunu 23 yaşındaki Alican Erkılıç'ın yanı sıra CHP'nin Antalya eski milletvekilleri Tuncay Ercenk ve Osman Kaptan ile eski il başkanı Cavit Arı eşlik etti.

Baykal, oyunu kullanmak için geldiği Barbaros Ortaokulu'nun bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 1018 numaralı sandıkta eşi ile birlikte oyunu kullandı, ardından da okul bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı. Tarihi bir oylama yaşandığını belirten Deniz Baykal, şöyle konuştu:

“Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle, kendi tarihiyle, kendi geleceğiyle bir anlamda bir hesaplaşma oylaması bu. Herkes, hepimiz görevimizi yapmaya çalıştık. Artık karar, tercih milletin, millet kararını alıyor. Umarım Türkiyemizi yeni sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorunlar, sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor. Ama demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde, inanıyorum yeni bir enerjiyle geleceğe doğru Türkiye daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacaktır. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Umarım hiçbirimizin üzülmeyeceği bir tercih ortaya çıkar. Bu doğrultuda bütün Türkiye duyarlılığını sergiliyor. Katılımın her yerden çok yüksek düzeyde olduğu haberleri alıyoruz. Bu çok hoş, güzel bir şey. Konunun önemini herkesin içine sindirdiği, kavradığı anlaşılıyor. Umarım tercih de bu doğrultuda çıkar. Yani bunu net bir şekilde söyleme gereği duyuyordum. Çünkü tarihi bir karar olacak gerçekten. Bunu anlatma konusunda üzerimize düşeni yaptık şu ana kadar. Bundan sonra artık karar milletin, inşallah güzel bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Hayırlı olsun, ülkemiz için aydınlık bir geleceğin dayanağı olsun bu karar."

Baykal, açıklamasının ardından oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğrafa çektirdi.