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Bayırbucak Türkmenlerine konteyner kent

Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri için, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yeni konteyner kent kurulacağı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:47
Bayırbucak Türkmenlerine konteyner kent

AA muhabirinin Yayladağı Kaymakamlığından aldığı bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından, ilçedeki eski TEKEL arazisine yapılacak konteyner kent için proje çalışmaları tamamlandı. 

İçerisinde, sağlık merkezi, cami, okul ve sosyal alanların da olacağı kampa, 3 katlı konteyner evler yerleştirilecek.

Yaklaşık 3 bin kişinin kalacağı kampa, ilçedeki Güveççi çadır kentinde kalan Bayırbucak Türkmeni ailelerle, bazı kamplarda yaşayan Türkmenler getirilecek.

Konteyner kent çalışmalarına kısa sürede başlanacağı, arazi içerisindeki eski beton binaların tamamının yıkılacağı öğrenildi.

Türkiye'ye sığınan ilk Suriyeli misafirlerin yaklaşık 6 yıl boyunca ağırlandığı TEKEL çadır kentinde kalan aileler sene başında, Altınözü ilçesindeki konteyner kente gönderilmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:47
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