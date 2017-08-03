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Bayındırlık Caddesi yenilendi

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi Bayındırlık Caddesi asfaltını yeniledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:23
Bayındırlık Caddesi yenilendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Temmuz ayının son günlerinde yeni yönetimini seçen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti, Oda Başkanı Yasin Arslan’a “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Ziyarette, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Antalya’da toplu ulaşımın düzenlenmesinde Muratpaşa Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını dile getiren Başkan Uysal, “Ancak Muratpaşa’nın 56 mahallesinde gerçekleştirdiğimiz cadde ve sokak yenileme projeyle Antalya’da güvenli ve konforlu ulaşım için de çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa’nın asfalt çalışmalarının gerek yakıt gerekse araç bakım maliyetleri açısında esnafa maddi katkısının da bulunduğunu anlatan oda yönetimi, Güzeloba Mahallesi’nde Lara Caddesi’nden ayrılarak denize kadar uzanan Bayındırlık Caddesi’nde sürüş güvenliği açısından sorun yaşadıklarını aktardı. Şoförler, keskin bir virajın bulunduğu caddenin yenilenmesini talep etti.

Esnafın talebiyle ilgilenen Başkan Uysal, Bayındırlık Caddesi’nde asfalt çalışması yapılması talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede eskiyen asfaltı tamamen kazıdı, virajın bulunduğu noktada eğitim düzenlemelerini de yaparak caddeyi yeniledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:23
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Ümit Uysal
  4. Uysal
  5. Lara
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