Baygın bulundu, hayatını kaybetti

Köprülü Mahallesi'nde bulunan bir yakınının evine giden Kubilay M. (24) sigara içmek için terasa çıktı.

Kubilay M'yi bir süre sonra terasta baygın vaziyette bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kubilay M. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.