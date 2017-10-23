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Baygın bulundu, hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde terasta baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 03:31
Baygın bulundu, hayatını kaybetti

Köprülü Mahallesi'nde bulunan bir yakınının evine giden Kubilay M. (24) sigara içmek için terasa çıktı.

Kubilay M'yi bir süre sonra terasta baygın vaziyette bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kubilay M. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 03:31
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