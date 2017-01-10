Bayern'den Schalke'ye! Resmen açıklandı

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04, Bayern Münih'in savunma oyuncusu Holger Badstuber'i kiralık olarak transfer etti.

Bayern'den Schalke'ye! Resmen açıklandı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:59
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün, Bayern Münih'ten Alman milli oyuncu Holger Badstuber'i kiraladığı bildirildi.

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, iki kulübün Badstuber'in sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibe kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Bayern Münih'in kampından ayrılarak Gelsenkirchen kentine gidecek 27 yaşındaki savunma oyuncusunun burada sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.

Stuttgart ve Bayern Münih altyapılarında yetişen Badstuber, 2009'da Bavyera ekibiyle ilk kez Bundesliga'da forma giydi. Kariyerinde birçok sakatlık geçiren Badstuber, şu ana kadar Bundesliga'da 119, Almanya Milli Takımı'nda ise 31 kez görev yaptı.

 
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