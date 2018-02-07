Bayern Münih'ten yarım düzine gol!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya DFB Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Padeborn ile Benteler Arena'da karşılaştı.



Mücadeleyi Bayern 6-0'lık skorla rahat bir şekilde kazandı.



Bayern'in gollerini 20'de Kingsley Coman, 25'te Lewandowski, 42'de Joshua Kimmich, 55'te Tolisso, 86 ve 89'da Arjen Robben kaydetti.



Oyananacak maçlar sonrası Bayern'in rakibi belli olacak.