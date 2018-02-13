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Bayern Münih'ten 'Türk seyirci' tehdidi

Alman ekibi Bayern Münih, kendi taraftarını elindeki biletleri Türk seyircilere vermeleri halinde bundan böyle Allianz Arena’daki maçlara sokmamakla tehdit etti.

13 Şubat 2018 Salı 16:19
Bayern Münih'ten 'Türk seyirci' tehdidi

Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Bayern Münih-Beşiktaş maçında Türk taraftarların stada girip girmeyecekleri merak ediliyor. Allianz Arena’da 20 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesinde Avrupa’dan ertelemeli men cezasının yürürlüğe girmesini istemeyen siyah-beyazlılar Alman ekibinden istekte bulunmuş, bunun üzerine Bayern deplasman seyircisi tribününü kapatmıştı.

Ancak Bayern’in üyelik sistemi nedeniyle özellikle gurbetçi taraftarların stadyuma girmeleri önünde bir engel bulunmuyor. Yine bu üyelik sistemi, halihazırda sahip olunan biletleri, bir ikinci kişiye devretmeyi de mümkün kılıyor. Ev sahibi ekibin taraftarlarına ayrılan bölümler için bilet alma şansları bulunan gurbetçilerin, bu bölüme girmelerinin de engellenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, bu konuda kendi taraftarlarını uyardı. Ellerindeki biletleri Beşiktaş taraftarlarına satmamaları konusunda uyarı yapan Bavyera ekibinin, uyarının dozunu tehdite vardırdığı ileri sürüldü. Buna göre Bayern, sahip olduğu bileti siyah-beyazlılara satan Alman taraftarları, ileriki Bayern maçlarına almayacağını, bu taraftarlara ilerde bilet satılmayacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:19
  1. Bayern Münih
  2. Beşiktaş
  3. Allianz Arena

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