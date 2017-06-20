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Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

20 Haziran 2017 Salı 10:43
Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde İtalyan medyasında Bayern Münih'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğine ilişkin haberlerin yer aldığı, iddiaların Alman basınına da yansıdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rummenigge, transfer döneminde spekülasyon yapılmasına alışkın olduklarını belirterek, "Genellikle bu söylentileri yorumlamıyoruz. Ancak şimdi Cristiano Ronaldo konusundaki söylentinin asılsız olduğunu ve masal dünyasına havale edilmesi gerektiğini, ilk ve son olarak açıklamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:43
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Karl-Heinz Rummenigge
  3. Bayern Münih
  4. Real Madrid
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