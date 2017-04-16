Bayern Münih'ten puan kaybı

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Bayern Münih'ten puan kaybı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:09

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 29. hafta karşılamasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki mücadele golsüz sona erdi. 

BayArena'da oynanan karşılaşmada atak bir oyun sergileyen konuk ekip Bayern Münih, yakaladığı çok sayıdaki gol pozisyonu değerlendirmedi ve maç 0-0 berabere bitti.

Bayer Leverkusen'in Hırvat futbolcu Tin Jedvaj, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 69 puanla liderliğini sürdürürdü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerAlmanyaMünihBayern MünihÖmer Toprak
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