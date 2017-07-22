Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayern Münih'ten ' Çalhanoğlu' özrü

Hazırlık turnuvasında Bayern Minih'in Milan'a 4-0 mağlup olduğu maçta Alman ekibinin resmi twitter hesabı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol anonsunda hata yapınca özür diledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
Bayern Münih'ten ' Çalhanoğlu' özrü

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan, Bayern Münih'i 4-0 yendi.

Mücadelenin 64. dakikasında oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada Milan adına 4. golünü kaydeden isim oldu.

Çalhanoğlu'nun soy ismini yazamadılar

Milli futbolcunun soyadı ise gol anonsu yapan Bayern Münih'in resmi hesabından hatalı şekilde yazıldı.

Milan cevap verdi, Bayern özür diledi

Bu hata üzerine Milan'ın resmi hesabı Alman ekibine @Hakanc10 etiketinin daha kolay yazılabileceği önerisinde bulundu. Daha sonra Bayern'den bir tweet daha atılarak söz konusu yanlışlık için özür dilendi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
  1. Avrupa
  2. Münih
  3. Milan
  4. Bayern Münih
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı tepki!
    1. Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı..
    2. 20 yılın rekoru: 1 ayda 2234 cinayet!
    3. O Avrupa ülkesi sokaklarda... Hükümeti..
    4. Kraliçe'ye 'dokundu', İngiltere karıştı!
    5. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    6. Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef..
    7. Bugün Aksa, yarın bütün Kudüs!
    8. ABD, Taliban diye onlara vurdu!
    9. Hamas: İntifada'yı başlatabiliriz!
    10. ABD: Kurulan düzen yavaş yavaş çöküyor
    11. O gaspçılar yakalandı! Polis çalınan..
    12. Pentagon: ABD'nin dünya düzeni çöküyor
    13. Darbeciler Uygurlu Türkleri Çin'e..
    14. Kuveyt'ten Suriye katili Hizbullah'a..
    15. Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o..
    16. Suudi Arabistan yanlışlıkla orayı vurdu
    17. Mısır’da flaş karar! 28 kişiye idam..
    18. Kızının cenazesine katılabilmek için..
    19. "Türk Hattı" için karar verildi.....
    20. İstanbul Bayrampaşa'dan acı haber:..
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı