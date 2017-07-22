Bayern Münih'ten ' Çalhanoğlu' özrü

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan, Bayern Münih'i 4-0 yendi.

Mücadelenin 64. dakikasında oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada Milan adına 4. golünü kaydeden isim oldu.

Çalhanoğlu'nun soy ismini yazamadılar

Milli futbolcunun soyadı ise gol anonsu yapan Bayern Münih'in resmi hesabından hatalı şekilde yazıldı.

Milan cevap verdi, Bayern özür diledi

Bu hata üzerine Milan'ın resmi hesabı Alman ekibine @Hakanc10 etiketinin daha kolay yazılabileceği önerisinde bulundu. Daha sonra Bayern'den bir tweet daha atılarak söz konusu yanlışlık için özür dilendi.