Bayern Münih'te Thiago sakatlandı

Bundesliga'nın köklü kulübü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thiago Alcantara'nın sakatlanarak antrenmanı terk ettiği belirtildi.
Bild Gazetesi, internet sitesinde verdiği bir habere göre, Thiago'nun bu sabah takımla beraber çıktığı antrenmanda sakatlandı. Haberde Thiago'nun, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sağ baldırını tutarak, oyunu bıraktığı belirtildi.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:14
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Bundesliga'nın köklü kulübü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thiago Alcantara'nın sakatlanarak antrenmanı terk ettiği belirtildi.