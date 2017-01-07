Bayern Münih'te Thiago sakatlandı

Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara antremanda sakatlandı. Yıldız futbolcu takımın kaldığı otele golf arabasıyla götürüldü.

Bayern Münih'te Thiago sakatlandı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:14
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Bundesliga'nın köklü kulübü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thiago Alcantara'nın sakatlanarak antrenmanı terk ettiği belirtildi.

Bild Gazetesi, internet sitesinde verdiği bir habere göre, Thiago'nun bu sabah takımla beraber çıktığı antrenmanda sakatlandı. Haberde Thiago'nun, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sağ baldırını tutarak, oyunu bıraktığı belirtildi.



 
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