Bayern Münih'te şoke eden gelişme! Yıldız futbolcu...

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Bayern Münih'te Arturo Vidal şoku yaşanıyor.



Bavyera ekibinin yarın Mainz ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Jupp Heynckes, Şilili orta sahanın mide enfeksiyonu geçirdiğini söyledi.



Heynckes, yıldız futbolcunun Mainz karşısında sahada olamayacağını belirtirken Sandro Wagner ile ilgiliyse müjdeli haber verdi.



Tecrübeli teknik adam, devre arasında Hoffenheim'dan transfer edilen golcü oyuncunun sakatlığı sonrası antrenmanlara yeniden başladığını duyurdu.