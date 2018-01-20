Bayern Münih'te şok kavga! İki yıldız birbirine girdi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in son antrenmanında ciddi bir kavga yaşandı. Alman ekibinin idmanında James Rodriguez ile Rudy arasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları önledi.

Alman basınında çıkan habere göre, Rudy antrenmandaki maç esnasında kendisine sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle James Rodriguez'in üzerine yürüdü. Son derece sinirli olan Rudy'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Rudy'nin bu sert tavrı sonrası James Rodriguez de tepki gösterince ortalık karıştı.

JUPP HEYCKNESS NE SÖYLEDİ?

Antrenmanda yaşanan tartışmanın ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heyckness'in ise kendisine sert müdahalede bulunulduğunu düşünen Rudy için, James Rodriguez'in yaptığı hareketin normal bir müdahale ve bu oyunun bir erkek sporu olduğunu söylediği kaydedildi.

KAVGAYI ROBBEN SONLANDIRILDI

James Rodriguez ile Rudy arasında yaşanan tartışmanın ardından olay büyünce tecrübeli futbolcu Robben araya girerek, "Hadi çocuklar, tamam!" diyerek tartışmayı sonlandırdı.