Bayern Münih'te golcü oyuncu sakatlandı!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih, ocak ayının başında transfer ettiği Sandro Wagner'in sakatlığıyla sarsıldı.



Bavyera ekibinin bugünkü antrenmanında Mats Hummels ile girdiği mücadele esnasında sakatlık geçiren 30 yaşındaki golcünün bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in edindiği bilgilere göre yıldız futbolcu, Bayern'in Mainz ve Paderborn ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.



Wagner, ara transfer döneminin başladığı ilk gün Hoffenheim'dan 13 milyon euro karşılığında Bayern'e transfer olmuştu.