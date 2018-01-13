Bayern Münih'in yıldızı Ribery'den flaş transfer açıklaması

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşen Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Bavyera kulübüyle henüz kontrat yenilemeyen Fransız futbolcunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken yıldız oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.



34 yaşındaki oyuncu, "Hedefim, mümkün olan en uzun süre boyunca Bayern Münih'te oynamak." şeklinde konuşurken form ve sağlık durumundan da son derece memnun olduğunu söyledi.



Bayern'in teknik direktörü Jupp Heynckes ise daha önce konuyla ilgili olarak verdiği bir demeçte "Önümüzde hâlâ zaman var ve Ribery de bunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.