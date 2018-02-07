Bayern Münih'in gol makinası sakatlandı!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'e yıldız futbolcusu Thomas Müller'den kötü haber geldi.07 Şubat 2018 Çarşamba 01:52
Almanya Kupası'nda Paderborn'u deplasmanda 6-0 yenerek yarı finale yükselen Bayern Münih'te kaptan olarak 11'de sahaya çıkan Thomas Müller, 32. dakikada yerini Corentin Tolisso'ya bıraktı.
Karşılaşmadan sonra soruları yanıtlayan Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Müller'in kalçasında bir zedelenme olduğunu, önümüzdeki günlerde sakatlığın ne durumda olacağını bekleyip göreceklerini söyledi.
Kaynak:NTV Spor
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