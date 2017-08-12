Bayern Münih kupada gol oldu yağdı! 5-0

Almanya Kupası 1. tur mücadelesinde Bayern Münih, 3. lig ekiplerinden Chemnitzer ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, 90 dakika sonunda rahat bir galibiyet aldı ve rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Bayern Münih'in rakibi karşısındaki gollerini 20. dakikada ve 60. dakikada Kewandowski, 51. dakikada Coman, 79. dakikada Ribery, 89. dakikada Hummels kaydetti.

Bu galibiyetle Bayern Münih, Almanya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.