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Bayern Münih geriye düşmesine rağmen Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etti.

Bundesliga'nın 20. hafta maçında Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'ı 5-2 ile geçmeyi başardı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 22:12
Bayern Münih geriye düşmesine rağmen Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Bundesliga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi henüz 12. dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen Hoffenheim'ı 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lewandowski, 25. dakikada Boateng, 63. dakikada Coman, 66. dakikada Vidal ve 90. dakikada yeni transfer Sandro Wagner kaydetti. Konuk Hoffenheim'in gollerini ise 3. dakikada Uth ve 12. dakikada Gnabry attı. Bayern Münih bu sonuçla 50 puanla ile liderliğini devam ettirdi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 22:12
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Beşiktaş
  3. Bayern Münih
  4. Bundesliga
  5. Hoffenheim
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