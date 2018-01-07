Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayern Münih-El Ehli'yi 6-0 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, hazırlık maçında Katar temsilcisi El Ehli'yi 6-0 mağlup etti.

07 Ocak 2018 Pazar 09:51
Bayern Münih-El Ehli'yi 6-0 mağlup etti

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada Arjen Robben, 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.

Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:51
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Bayern Münih
  4. Katar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    1. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    2. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    3. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    4. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    5. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    6. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    7. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    8. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    9. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    11. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    12. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    13. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    14. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    15. Kumpasa inat yatırıma devam
    16. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    17. KKTC sandık başında
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    20. Kahramanmaraş'taki Barajların su..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!