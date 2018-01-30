Bayern Münih-Beşiktaş biletleri bitti!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'le karşılaşacağı mücadelenin biletleri tükendi.30 Ocak 2018 Salı 16:15
Şampiyonlar Ligi'nde G grubundan 14 puanla lider çıkan Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih'in rakibi olmuştu.
20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da Bayern Münih'le karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmana taraftar götürmeme kararı almıştı. Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasının tüm biletlerinin tükendiği öğrenildi.
Bayern Münih'in resmi sitesindeki biletler bölümüne girildiğinde Beşiktaş maçı için bilet satımının olmadığı görülüyor.