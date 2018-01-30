Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayern Münih-Beşiktaş biletleri bitti!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'le karşılaşacağı mücadelenin biletleri tükendi.

30 Ocak 2018 Salı 16:15
Bayern Münih-Beşiktaş biletleri bitti!

Şampiyonlar Ligi'nde G grubundan 14 puanla lider çıkan Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih'in rakibi olmuştu.

20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da Bayern Münih'le karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmana taraftar götürmeme kararı almıştı. Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasının tüm biletlerinin tükendiği öğrenildi.

Bayern Münih'in resmi sitesindeki biletler bölümüne girildiğinde Beşiktaş maçı için bilet satımının olmadığı görülüyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:15
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala çadırı yapıp, servislerle müşteri taşımışlar
    1. Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala..
    2. Sırrı da hemen orada bitti!
    3. Afrin'den atılan roket hastane..
    4. Manisa’da suç makinesi iki hırsız..
    5. Merkez Bankası'ndan hükümete açık..
    6. Hisarcıklıoğlu: Reform paketi için..
    7. Çok nadir rastlanıyor! Vahşi kedi..
    8. Öldürülen teröristin kıyafetinde şok..
    9. Genç kıza yumruk atan adam bakın kim..
    10. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde..
    11. Türk Barter 2018 yılı hedeflerini..
    12. Kıvırcık doğurganlığı artırıyor
    13. Manchester City'den 57 milyon..
    14. Afrin'de sinsi tuzak! Görünüşü taşa..
    15. Sudanlı Başhekim: Türkiye'de evimde..
    16. Asena'dan kötü haber geldi
    17. Hizbullah meydan okudu! İsrail'i yok..
    18. İstanbul Emniyet Müdüründen flaş..
    19. Avrupalı istihbarat başkanından YPG'ye..
    20. Rusya ateşledi! Amerika'ya düştü
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!