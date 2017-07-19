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Bayern, Arsenal'i penaltılar devirdi!

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Arsenal'i penaltılar sonucu 3-2 yendi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:55
Bayern, Arsenal'i penaltılar devirdi!

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, Bayern Münih ile Arsenal karşılaştı.

Bayern Münih, Lewandowski'nin 9. dakikada penaltıdan attığı golle Şangay kentinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Normal süre, oyuna 2. yarıda giren Arsenalli Iwobi'nin 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle 1-1 sonuçlandı.

Bayern Münih, kurallar gereği yapılan seri penaltı atışlarında Arsenal'e 3-2 üstünlük sağladı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:55
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