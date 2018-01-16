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Terör propagandası yapan Baydemir'e şok: Maaşından 12 bin lira kesildi

Meclis'te ‘Kürdistan’ dediği için geçici çıkarma cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ay başında maaşını alırken bu cezanın maddi boyutuyla karşılaştı.

16 Ocak 2018 Salı 08:38
Terör propagandası yapan Baydemir'e şok: Maaşından 12 bin lira kesildi

Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının sadece üçte birini hesabına yatırdı. Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı. HDP’li Osman Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetiminin, “İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira” bildirimi gönderilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:38
  1. Osman Baydemir
  2. ceza
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