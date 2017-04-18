% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Baydemir'den komik açıklama!

PKK'nın silahlarının gölgesinde siyaset yapan HDP, referandumda sağlanan güvenlik önlemlerini "Yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti" diyerek çarpıttı.

Baydemir'den komik açıklama!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:53

Yıllardır terör örgütü PKK'nın baskıyla oy toplayan HDP, bölgede sağlanan güven ortamı sonrası oy kaybına uğrayınca sonuçları kabullenmedi.

İSTEDİKLERİ SONUÇ ÇIKMAYINCA "SEÇİM ŞAİBELİ"

HDP sözcüsü Osman Baydemir, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Osman Baydemir, referandumda yüzde 51 oy ile 'evet' çıktığını anımsatarak sonucun şaibeli olduğunu iddia etti.

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE

HDP Grubu'ndan konuşan Osman Baydemir özetle şunları söyledi: "Büyük baskı uygulandı. Bize selam verenler kameraya alındı. Kürt coğrafyasında yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti."

 
Etiketlerosman baydemir
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:53
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