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Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...

HDP Sözcüsü Baydemir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması durumunda şaşırmayacağını söyledi

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:15
Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...

HDP'nin başlattığı 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' Van'da üçüncü gününe girdi. Nöbete HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Bedia Özgökçe Ertan, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan katıldı.

Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını iddia eden Baydemir, "Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam. " diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:15
  1. osman baydemir
  • a.sen.a.sen.1 sa önce
    sen kendini düsün sira danada gelecek vatan haini aldigin maas zehir zikim olsun.
  • 25haloday25haloday1 sa önce
    Bende Şaşırmam, Feto,Pkk, Nato Terör Örgütleri ve Haçlılarla işbirliği, Aslında Kindaroğlununda Feto dan pek farkı yok.Darbenin putperest ayağı gibi
  • İsaİsa1 sa önce
    Tabihaberiniz var var çevirdiği pisliklerden sonuçta beraber çalışıyorsunuz vatan hainleri
  • KAZIMKAZIM1 sa önce
    BU ALÇAK NEDEN HALA DIŞARDA.................
  • uu1 sa önce
    sonunuz yaklaşıyor.
  • veliveli1 sa önce
    HDP/ PKKSözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP/PKKVan Milletvekilleri Lezgin Botan, Bedia Özgökçe Ertan, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan neden hala dışardalar niye kodeste değiller millet olarak çok şaşkınız .
  • 6.Murat6.Murat1 sa önce
    İnşallah o günlerde gelecek........!!!!!
  • OSMANOSMAN1 sa önce
    SEN HALA NEDEN DIŞARDASIN BİZ BU DURUMA ÇOK ŞAŞIRIYORUZ AÇIKÇASI.......
  • TuranTuran1 sa önce
    Sizinde tutuklanmaniz lazım vatan haini itler hepinizde ermeni tohumu kanı bozuk eli dili kanlı terörist pkk lımikropsunuz. Devletin parasını yiyen kanli katilsiniz senin meşe ağacı budagina oturtmak lazım hain çakal sürüleri
  • abdoabdo1 sa önce
    kılıçdaroğlu bir suç işlemişse neden tutuklanmayacakmış. dokunulmazlığımı varki. tıkın içeri şerefsiz vatan hainlerini
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