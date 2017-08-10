HDP'nin başlattığı 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' Van'da üçüncü gününe girdi. Nöbete HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Bedia Özgökçe Ertan, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan katıldı.

Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını iddia eden Baydemir, "Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam. " diye konuştu.