Bayburt'ta FETÖ'nün asker mahrem imamı yakalandı
Bayburt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün Bayburt’taki asker mahrem imamı yakalandı.13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün asker mahrem imamı A.G. Ankara’da yapılan operasyonla yakalanarak Bayburt’a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan şüpheli A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.