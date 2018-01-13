Bayburt'ta FETÖ'nün asker mahrem imamı yakalandı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün asker mahrem imamı A.G. Ankara’da yapılan operasyonla yakalanarak Bayburt’a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan şüpheli A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.