Bayburt'a 4 bin kişilik salon müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 4 bin kişilik spor salonu sözü verdiğini anımsatarak, "Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından karşılanan Bak ve Ağbal, şeref defterini imzaladı.

Ağbal, Bak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, kendisini memleketi Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bak, kentte çeşitli programlara katılacaklarını ve sahada incelemelerde bulunacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, il başkanlığı kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 3 bin kişilik spor salonu sözü vermişti. Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de yerine bakacağız. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Sayın Bakanımız, uygun yer olduğunu ifade etti, oralarda incelemelerde bulunacağız." diye konuştu.

Çayın başkenti Rize'den Bayburt'a selam getirdiğini ifade eden Bak, "Bayburt referandumda birinci oldu, Rize'yi geçti. Bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük, o yüzden tebrik ediyoruz Bayburt'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek. Gelirken Gümüşhane'ye de uğradım onlarda dördüncü sıradaydı, rakipleri takip diyoruz, bizim için onların performansı önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, gençlik kolları kongrelerinin devam ettiğini, kongrelerin yenilenme süreci olduğunu anlatarak, gençlerin de sahada çok yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak gençlerin emrinde olduklarına dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Onların sağlıklı ortamda spor yapmaları, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Burada spor ve gençlikle ilgili konuları da değerlendireceğiz. Üniversitemizle alakalı Sayın Bakanımızın çalışmaları var, dolayısıyla biz onun içinde yurt noktasında ve diğer noktalarda her türlü desteğe hazırız. Bayburt gösterdiği çaba ve performansla her şeyi hak ediyor."

Bak, Bakan Ağbal ile diyaloglarının çok iyi olduğunu kaydederek, "Kendisi sağ olsun gençlik ve spor projelerine destek veriyor, o da çok önemli. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize yaptığımız yatırımlar çok önemli, o yüzden biz büyümeye, gelişmeye, güçlü yarınlara hep beraber yürüyeceğiz. Biz her zaman hazırız, sorun yok. Salon, saha ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Üçüncü ligde mücadele eden Bayburtspor'a başarı dileyen Bak, takımın şehre renk kattığını aktardı.

Bayburt taşının özelliklerine de işaret eden Bak, Rize'de geçmiş yıllarda inşa ettirdiği evinin bir bölümünde de Bayburt taşı kullanıldığını sözlerine ekledi.

Vali Pehlivan, Bak'a, yöreye özgü dokuma kumaş türü olan ehram üzerine tezhip çalışması yapılan tablo hediye etti.