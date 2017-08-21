Bayburt Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilerin yüzde 91Yerleşti

Merkezi yerleştirme sonuçları ve Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına bağlı olarak, üniversite bünyesinde yürütülen programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini e- Devlet üzerinden 11-16 Ağustos tarihleri arasında yaptırdıkları gibi, sistem üzerinden kayıt yaptıramayan veya yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt işlemlerini yaptırdılar.

Yeni eğitim öğretim yılında,25 Ağustos- 5 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ek kontenjan yerleştirmeleriylebirlikte bu oranın arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.