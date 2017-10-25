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Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de olduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:56
Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de olduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bayburt, İstanbul, Edirne, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Isparta, İzmir ve Samsun'daki adreslere 10 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "Bayburt il asker yapılanması" içinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:56
  1. FETÖ/PDY
  2. Anadolu Ajansı

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