Bayburt Belediyesi tempoyu düşürmüyor
Yeni iş sezonu açıldığı günden itibaren çalışmalarını tempo düşürmeden sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri şehrin birden fazla noktasında yoğun bir mesai içinde.03 Ağustos 2017 Perşembe 14:14
Şehir merkezinde ve mahallelerde yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla örnek işlere imza atan ekipler bu alanlardaki çalışmalarda da yoğun mesailerine devam ediyorlar. Eski Hastane Caddesi, Ay Yıldız Caddesi,Şair Zihni Caddesi, Şair Celali Caddesi ve Kurtuluş Caddesi’nde hummalı çalışmalarına devam eden Bayburt Belediyesi ekipleri bu caddelerinde çehresini değiştiriyor. Ekipler ayrıca mahallelerdeki ara sokaklarda asfalt uygulamalarına da devam ediyor.
Genel temizlik çalışması
Bayburt Belediyesi ekiplerince sürdürülen ve zamanla tüm şehre yayılacak olan çalışmaların bir diğeri olan yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları ise Kaleardı Mahallesi’nde devam ediyor. Ekipler bir yandan yıkama çalışmalarına devam ederken bir yandan da çöp toplama çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Kaleardı Mahallesindeki Cadde ve sokaklarda göze hoş gelmeyen görüntüler ortadan kaldırılıyor.