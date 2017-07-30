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Bayan Hafızlar Yarışması Türkiye Finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Bayan Hafızlar Yarışması Türkiye Finali, Ordu'da yapıldı. Yarışmada, İstanbul'dan Elif Öztürk birinciliği kazandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:13
Bayan Hafızlar Yarışması Türkiye Finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Bayan Hafızlar Yarışması Türkiye Finali, Ordu'da yapıldı.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye finaline 9 bölgeden kadın hafızların katıldığını söyledi.

Yarışmanın dokuzuncusunun Ordu'da gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu tür yarışmaların sürmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, "Cenabıhak hiçbirimizi Kur'an'ın izinden ayırmasın. Rabb'im inşallah Kur'an'a hizmet ederek yükselen bir millet olmayı bizlere nasip etsin." dedi.

Daha sonra yarışmacılar, sırayla Kur'an-ı Kerim okudu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmada İstanbul'dan Elif Öztürk birinci, Hatay'dan Hatice Peker Karanfil ikinci, Bartın'dan Fatma Yılmaz üçüncü oldu.

Program, dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:13
  1. Bayan Hafızlar yarışması
  2. Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk
  3. Anadolu Ajansı
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