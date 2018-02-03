Bay Kemal Erdoğan'ı böyle taklit etti!
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı'na AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamlayarak girdi.03 Şubat 2018 Cumartesi 12:08
CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultay'ı başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi.
TAKLİT POZLAR
Partililere karanfil atan Kılıçdaroğlu çiftinin verdiği pozlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın verdiği pozları akıllara getirdi.
CHP, ERDOĞAN'IN İZİNDE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklardan bahsederken, konsept değişikliklerine gittiklerini belirtmişti.
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