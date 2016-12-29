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Bavulunu hazırladı! İstanbul'a geliyor...

Trabzonspor’da beklenen zirve gerçekleşti... Mehmet Ekici bizzat Başkan Muharrem Usta ile görüştü ve “Sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum. Beni İstanbul takımları istiyor, sizin şartlarınıza hangisi uyarsa onu kabul ederim” dedi, fitili ateşledi.

Bavulunu hazırladı! İstanbul'a geliyor...
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:19
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici’nin kaderi günlerdir belirsizliğini koruyordu. Çünkü deneyimli futbolcunun adı İstanbul’un devleriyle anılmaya başlamış, hatta ön görüşme haberleri ortaya çıkmıştı. Ve beklenen zirvenin Başkan Muharrem Usta ile Mehmet Ekici arasında gerçekleştiği öğrenildi. Ekici’nin bu görüşmede Usta’ya çok net bir dille talebini ilettiği ve “Ben sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum.
 
Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağıma beni devre arasında satın, Trabzonspor para kazansın. Çünkü güzel anılarımın olduğu bir şehirden ve kulüpten kötü, para kazandırmadan ayrılmak istemem. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım.
 
Hepsinin şartları bana uyar. Size en iyi teklifi kim yaparsa onu tercih edebilirsiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Usta’nın da samimi tavrından ötürü Ekici’ye teşekkür ettikten sonra, “Biraz daha düşün. Biz de düşünelim. Bir daha bunu konuşalım” sözleriyle rotayı çizdiği belirtildi.
 
 

 
Etiketlertrabzonspormehmet ekiciSpor Haberleri
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Ömer

Trabzonspor yönetimi derken neyi kastediyorsunuz?ben ortada bir yönetim göremiyorum.

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