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Bavulla himmet kaçıran 26 FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ adına himmet parası toplayan ve topladıkları parayı bavulla yurt dışına kaçırmak isteyen 26 FETÖ mensubu tutuklandı.

Bavulla himmet kaçıran 26 FETÖ'cü tutuklandı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:03
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Fethullahçı Terör Örgütü adına yasadışı şekilde toplanan himmet paralarının bavullarla yurtdışına kaçırması ile ilgili operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 örgüt mensubundan 26'sı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü adına yasa dışı himmet topladıkları ve örgüte bavullarla milyonlarca lira taşıdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİMMET KAÇIRIYORLARDI

Üsküdar'da seyir halindeki bir minibüste FETÖ'ye ait milyonluk himmet paralarının bulunduğu ve yurtdışına kaçırılacağı yönündeki bir ihbarı değerlendiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları ve yaklaşık 2 yıl süren özverili bir çalışma sonucu FETÖ'nünönemli bir finansman ağını çökertti. FETÖ ile iltisaklı oldukları anlaşılan şüphelilerin, FETÖ adına düzenli olarak himmet adı altında para topladıkları, örgüte finansman sağladıkları ve bavullarla terör örgütüne para taşıdıkları tespit edildi. Bavulların ABD, Uganda ve Kazakistan gibi ülkelere götürüldüğü anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ercan Devrim'in talimatı üzerine 10 Aralık günü hareket geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY adına himmet toplayıp toplanan milyonları bavullarla yurtdışına kaçırdığı iddia edilen 55 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama çalışmasını içeren operasyon başlatmıştı.

HAVALİMANI'NDAKİ FETÖ'CÜLERDEN YARDIM

Şüphelilerin FETÖ'ye para taşırken Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndaki kulelerde görevli hava trafik kontrolleri olduğu belirtilen örgüt mensuplarından da yardım aldıkları saptandı. Hakkında gözaltı kararı verilen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö'nün 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan 48 kilogram ağırlığındaki 5 bavulla Tanzanya'ya çıkış yaptıkları, 14 Temmuz 2014'te 18 kilogramlık bir çanta ile dönüş, yurtdışına FETÖ himmet paralarını çıkardıkları iddia edildi. Şüphelilerin himmet paraları için Üsküdar'daki bir derneği depo olarak kullandıkları belirlendi.

26 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürü Ömer Kumlu yönetimindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon sonucu 34 kişiyi gözaltına aldı, 85 ekiple 57 ayrı adreste arama yapıldı.Şüphelilerin bazıları Bylock kullanıcısı çıkarken bazılarını adreslerinde F serisi 1 dolarlar ele geçirildi. Birçoğunda da örgütsel doküman bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatı ile serbest bırakılırken 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 9'unun firari oldukları tespit edildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki sorgusu ardından 26 kişi tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken birisi serbest kaldı. 

 
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