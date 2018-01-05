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Batuhan Karadeniz'le yollar ayrıldı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 19:17
Batuhan Karadeniz'le yollar ayrıldı!

Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:17
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